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В Великобритании сменились главы трех министерств. Об этом информирует канцелярия британского премьер-министра в твиттере.

9 июля стало известно, что пост главы МИД Британии покинул Борис Джонсон. На его место премьер Тереза Мэй назначила министра здравоохранения Джереми Ханта.

Вакантный пост в минздраве достался Мэтту Хэнкоку, занимавшему пост министра по цифровым технологиям, культуре и СМИ. В то же время новым главой минкульта стал генпрокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.

Все новые назначения одобрены королевой Елизаветой II, отметили в канцелярии.

Борис Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с курсом, который Тереза Мэй выбрала для выхода Британии из Евросоюза.

Фото из Flickr/Eric Hentze