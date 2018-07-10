В Великобритании сменились главы трех министерств
В мире | 10 июля 2018 года, 07:51
В Великобритании сменились главы трех министерств. Об этом информирует канцелярия британского премьер-министра в твиттере.
9 июля стало известно, что пост главы МИД Британии покинул Борис Джонсон. На его место премьер Тереза Мэй назначила министра здравоохранения Джереми Ханта.
Вакантный пост в минздраве достался Мэтту Хэнкоку, занимавшему пост министра по цифровым технологиям, культуре и СМИ. В то же время новым главой минкульта стал генпрокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.
Все новые назначения одобрены королевой Елизаветой II, отметили в канцелярии.
Борис Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с курсом, который Тереза Мэй выбрала для выхода Британии из Евросоюза.
Фото из Flickr/Eric Hentze
Источник: Газета.ru