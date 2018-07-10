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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в марте раскритиковал сотрудников американской администрации, которые рекомендовали ему не звонить лидеру России. Об этом сообщает газета The New York Times, описывающая в преддверии встречи двух президентов в Хельсинки их взаимоотношения.

По словам источников издания в Белом доме, в ходе мартовской беседы речь зашла о сотрудниках администрации США, советовавших Трампу не общаться с Путиным по телефону. Как говорится в статье, президент США в разговоре с российским коллегой заявил: "Это глупые люди, их не стоит слушать".

Собеседник NYT также сообщил, что готовящийся к визиту в Европу Трамп не стал принимать во внимание предупреждение тех, кто напомнил о работе Путина в КГБ. В ответ на высказанные опасения, что Путин попытается им манипулировать во время переговоров, американский президент заявил, что "полностью готов" к личной беседе.

В марте газета The Washington Post писала со ссылкой на собственные источники, что советники Трампа предлагали ему не поздравлять Путина с победой на выборах. По данным издания, в информационных материалах о выборах в России, подготовленных советниками по нацбезопасности, большими буквами было написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ".

Однако президент США не прислушался к рекомендациям и поздравил Путина с победой. Пресс-служба Кремля передавала, что телефонный разговор состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отмечали, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".