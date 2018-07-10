Скотленд-ярд: пара из Эймсбери была отравлена "высокой дозой" (5)

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В мире | 10 июля 2018 года, 12:19

Жители Эймсбери Дон Стерджес и Чарли Роули были отравлены «высокой дозой» нервно-паралитического газа «Новичок», заявил помощник комиссара по специальным операциям в Скотленд-Ярде Нил Басу.

Следствие полагает, что к паре из Эймсбери каким-то образом попал в руки контейнер с отравляющим веществом. Басу отметил, что полиция в настоящее время ищет предполагаемый контейнер с ядом.

В полиции отметили, что пока не могут определить, была ли пара из Эймсбери отравлена тем же «Новичком», что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Организация Общественное здравоохранение Англии отметила, что риск здоровью жителей города остается низким.

Дон Стерджес и Чарли Роули были госпитализированы в больницу Солсбери, где позже выяснилось, что они подверглись воздействию нервно-паралитического газа «Новичок». 8 июля Стерджес скончалась в больнице, Роули находится в критическом состоянии.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
49 минут назад
каким-то образом попал в руки контейнер=Это после того как англики доложили,что прошерстили весь район!Они что совсем ополоумили в этом скотоярде?
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Украинский таможенник52 минуты назад
Я сам видел, как Кремль шлет газ "Дурачок" контейнерави и цистернами и скоро запустит его в газопровод на Украину!
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Новая версия бритов32 минуты назад
Так это сбежавшая кошка Скрипаля прихватилав дорогу пару контейнеров, чтобы обменять на Вискас!
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