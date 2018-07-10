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Все 12 членов детской футбольной команды и тренер, заблокированные в подземной пещере в Таиланде из-за ливней, эвакуированы. Последнего мальчика и тренера вывели на поверхность, сообщает РИА Новости со ссылкой на тайские СМИ.

Все пострадавшие доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию. У детей диагностированы истощение и инфекция.

Спасательная операция началась утром 8 июля. 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня оказались заблокированы в пещере, куда отправились на экскурсию, из-за наводнения после проливных дождей.

Ситуацию усугублял прогноз синоптиков, по которому ливни должны усилиться в ближайшее время — это грозит затоплением воздушного кармана, в котором укрывались дети и тренер.

Изначально предполагалось, что застрявшая в пещере группа может провести там несколько месяцев, однако 8 июля губернатор провинции Чианграй и глава спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что в настоящее время условия идеальны для спасательной операции.

"Сейчас и в следующие три или четыре дня условия идеальны [для эвакуации] в том, что касается уровня воды, погоды и здоровья мальчиков", - сказал тогда Наронгсак.

Спасателям пришлось поторопиться и начать операцию как можно скорее из опасений, что вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.

Детей вызволяли из пещеры по одному. Это делалось из-за того, что некоторые проходы в пещере довольно узкие. Другая причина заключается в том, что если бы один ребенок запаниковал, паника могла охватить других детей.

Мальчиков научили пользоваться аквалангистским оборудованием, но у них нет никакого опыта погружения, поэтому операция была связана с большим риском.

Ранее в ходе спасательной операции погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда старшина Саман Гунан.

Инфографика BBC