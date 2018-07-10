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Игроки юношеской футбольной команды, которые были спасены из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, не посетят финал чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента «Би-би-си» Ричарда Конвэя, юные футболисты не смогут посетить Москву по медицинским показаниям.

«Мы с радостью восприняли новость о спасении 12 юных футболистов и их тренера.

По медицинским показаниям мальчики не смогут отправиться в Москву на финал чемпионата мира», — говорится в сообщении Международной федерации футбола (ФИФА).

Напоминаем, что футбольная команда из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, в которой пытались укрыться от дождя.

10 июля в Таиланде прошла финальная фаза эвакуации подростков и их тренера из пещеры. Дайверы подняли на поверхность всех оставшихся в пещере людей — четырех школьников и их тренера.

Ранее «Манчестер Юнайтед» пригласил игроков детей юношеской футбольной команды, заблокированных в пещере на севере Таиланда, на «Олд Траффорд».