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Иван Сазанаков

Среди людей, разыскиваемых Интерполом, числится Абдуррахман (Иван) Сазанаков, который в 2013 году отправился в Сирию и присоединился к джихадистам.

Как сказано в объявлении о розыске, 34-летнего мужчину из Эстонии подозревают в организации террористических актов и разжигании терроризма. Сазанаков говорит на русском и арабском языках, он также объявлен в розыск на родине, передает Postimees.

Родившийся и выросший в Ласнамяэ Иван Сазанаков после радикализации взял имя Абдуррахман Азан. В объявлении Интерпола он указан как Абдуррахман Сазанаков.

Вместе с ним в Сирию отправились жена Лолита и двое детей, которые являются гражданами Эстонии. В объявлении Интерпола гражданство Сазанакова не указано, но, по данным Полиции безопасности (КаПо), он является гражданином России.

Как предполагается, в 2014 году он пострадал от осколка снаряда. Рамиль Халилов и Роман Манько, финансово поддерживавшие Сазанакова, в суде не признали себя виновными в пособничестве терроризму. Суд приговорил первого к трем годам, а второго - к двум годам тюрьмы. По данным КаПо, в Сирии могут находиться еще около десяти граждан Эстонии, половина из которых - несовершеннолетние.

Фото: Interpol