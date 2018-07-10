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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это первый визит Макрона в Россию во время мирового первенства.

В посольстве Франции в России заявили о том, что после окончания матча президент вернется в Париж.

Встреча между сборными Франции и Бельгии в полуфинале мундиаля началась в 21:00 по латвийскому времени.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не встретится с французским лидером во время его посещения мирового первенства.