Макрон прибыл на полуфинальный матч Франция-Бельгия (2)
В мире | 10 июля 2018 года, 21:27
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это первый визит Макрона в Россию во время мирового первенства.
В посольстве Франции в России заявили о том, что после окончания матча президент вернется в Париж.
Встреча между сборными Франции и Бельгии в полуфинале мундиаля началась в 21:00 по латвийскому времени.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не встретится с французским лидером во время его посещения мирового первенства.
Источник: Газета.ru
Ты хоть сам понимаешь, что ты пишешь?))))
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Залупорожий в запое, ему не до встреч.
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