Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить Штатам расходы на оборону. Об этом он написал в своем твиттере.

«Многие страны в НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только слабо выполняют свои текущие обязательства (по расходам на оборону — прим.ред.), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были сделаны вовремя. Возместят ли они это США?» — подчеркнул Трамп.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?