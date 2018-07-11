Трамп напомнил странам НАТО про "долг" перед США за оборону (7)

фото

В мире | 11 июля 2018 года, 10:43

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить Штатам расходы на оборону. Об этом он написал в своем твиттере.

«Многие страны в НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только слабо выполняют свои текущие обязательства (по расходам на оборону — прим.ред.), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были сделаны вовремя. Возместят ли они это США?» — подчеркнул Трамп.

Американский президент вылетел в Брюссель, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО. После этого Трамп отправится в Финляндию, где 16 июля проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия между членами НАТО не являются делом Москвы.

Источник: Газета.ru
Комментарии 7
Светлана48 минут назад
То есть, если мы пару раз в НАТО не заплатим, так они отсюда уберутся, что ли?
Какой великолепный вариант!
1
Ответить
Так25 минут назад
Деньги нужны, долги то, огого какие.
Бомбёжку Ирака, помнится тоже гейропецы оплатили, а пиндосы избавились от устаревшего хлама, содрав за него, как за новый.
1
Ответить
авс18 минут назад
НАТО мафиозная структура.Трамп крестный отец - Дон Дональд
Ответить