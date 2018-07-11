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В Японии в результате наводнений, вызванных ливневыми дождями, погибли 176 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные данные властей.

Поиски десятков пропавших без вести продолжаются пятый день. В операциях принимают участие десятки тысяч спасателей и волонтеров.

В правительстве также анонсировали визит премьер-министра Синдзо Абэ в город Курасики, наиболее пострадавший от наводнений.

В конце прошлой недели в центральной и юго-западной частях Японии выпали ливневые дожди. Они привели к сходу оползней и наводнениям, больше всего от которых пострадала префектура Хиросима.