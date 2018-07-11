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Видеохостинг YouTube выделит 25 млн долларов для борьбы с фейковыми видео. Об этом сообщается в блоге сервиса.

Данная сумма будет распределена между медиаэкспертами в виде грантов. Для улучшения новостного контента уже привлечены американская медиагруппа Vox Media, бразильская радиостанция Jovem Pan и журнал India Today.

На гранты, выданные медиакомпаниям, сотрудников должны будут обучить передовым технологиям. Также средства пойдут на расширение команды специалистов YouTube, работающих с издателями.

В рамках борьбы с фейковыми новостными видеозаписями YouTube будет оставлять ссылки на проверенные источники над роликами со срочными новостями. Также хостинг изменит и алгоритм работы с обычными видео — рядом с роликом будут отображаться ссылки на «Википедию» или Encyclopedia Britannica, чтобы повысить достоверность информации.

YouTube озаботился проблемой фейковых новостей после популяризации видео о теории заговора, объясняющего случаи стрельбы в США. В нем говорилось, что стрельбу 1 октября 2017 года в Лос-Анджелесе, во время которой было застрелено 58 человек, инсценировало правительство.

Источник: daily.afisha.ru