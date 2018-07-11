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Российский холдинг Mail.ru Group попал в число компаний, получивших доступ к данным пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, до 2015 года компании, которые разрабатывали приложения для соцсети, могли собирать сведения о пользователях и их друзьях «в ряде случаев». Так, они знали имя, пол, дату рождения и местоположение людей. Кроме того, компании могли просматривать фотографии пользователей и видеть, какие посты им понравились.

Согласно имеющейся информации, Facebook утверждал, что прекратил предоставление такой информации после мая 2015 года, но недавно компания сообщила конгрессу США, что 61 компания по-прежнему имеет доступ к данным пользователей соцсети.

По словам вице-президента Facebook Име Арчибонга, у компании нет оснований полагать, что Mail.ru Group использовала полученную информацию в ненадлежащих целях.