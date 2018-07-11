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Размер глобального долга в первом квартале 2018 года обновил исторический максимум и составил $247,2 трлн, следует из обзора Global Debt Monitor, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Данные IIF охватывают около 70 стран и территорий. Основная часть мирового долга ($178,3 трлн) приходится на развитые экономики, оставшиеся $68,9 трлн — на развивающиеся рынки, пишет РБК.

Совокупный показатель увеличился на $8 трлн с конца 2017 года, что является самым быстрым приростом за два года, отмечает IIF. Долг $247 трлн эквивалентен 318% мирового ВВП — это соотношение увеличилось впервые за год. За период с четвертого квартала 2016 года мировой долг вырос на $30 трлн, отмечают аналитики.

Совокупный долг, который рассчитывается и ежеквартально обновляется экономистами IIF, включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств.

Номинированный в иностранной валюте долг развивающихся стран (исключая обязательства банков) тоже достиг рекорда в первом квартале ($5,5 трлн). Большая часть (78%) в его структуре приходится на корпорации. Самые уязвимые страны в силу их зависимости от валютных долгов — Аргентина, Венгрия, Турция, Польша и Чили, утверждает IIF. Валютный долг банковского сектора развивающихся стран удвоился с 2010 года, достигнув $3 трлн. Наибольший прирост показал Китай, где банковский долг вырос с $110 млрд в первом квартале 2010 года до $785 млрд в первом квартале 2018 года. Данный тренд указывает на растущую уязвимость финансового сектора КНР перед колебаниями юаня, полагают аналитики.