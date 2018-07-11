Трамп требует от стран НАТО срочно увеличить расходы на оборону (39)

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В мире | 11 июля 2018 года, 21:09

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что страны-члены НАТО должны немедленно поднять расходы на оборону до 2% ВВП.

«США платит за защиту Европы, потом теряет миллиарды в торговле. Они должны платить 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году», — написал Трамп.

Он также добавил, что только пять из 29 стран НАТО выполняют свои обязательства.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что большинство стран-членов альянса планируют увеличить расходы на оборону. По его словам, страны НАТО намерены увеличить расходы на оборону к 2024 году.

Между тем, Латвийское телевидение сообщило сегодня, какие из стран-членов НАТО нарушают финансовую дисциплину. Так, судя по инфографике ЛТВ, страны Балтии "вписываются" в необходимые 2% от ВВП.

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Так, в частности Латвии, выполняя требование о 2%, вносит в общий бюджет Североатлантического альянса 540 миллионов евро в год. Тогда как, например, Канада, премьер которой накануне побывал в Латвии с визитом, вкладывает в коллективную безопасность лишь 1,3%.

Также в "черном списке" находятся Франция, Германия, Норвегия и Италия.

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Лидером вложений является США, которые ежегодно отчисляют на эти цели 3,57% от ВВП или 540 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от стран-членов НАТО довести расходы на оборону до 4% ВВП.

11 июля Трамп заявил, что страны НАТО несправедливо относятся к Соединенным Штатам.

Комментарии 39
Патриот 19 часов назад
На какую нахер оборону?! На агрессию против других стран! Подбирайте слова господа террористы!!!
6
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Ломакин 19 часов назад
Прибалтийские лимитрофы ежегодно получают европейские дотации, 2% ВВП это для них лживый вклад в НАТО. Через год баз европодачек экономики жестко приземлятся на ж...
4
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100% piekrītu un pilnībā atbalstu 20 часов назад
Всем, кого пугает российская угроза
1. Переводить все свои доходы в фонд НАТО
2. А всем , особо сильно отмеченным Диевсом, сдавать свои внутренние органы в фонд НАТО.
5
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