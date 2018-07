В мире |

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что страны-члены НАТО должны немедленно поднять расходы на оборону до 2% ВВП.

«США платит за защиту Европы, потом теряет миллиарды в торговле. Они должны платить 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году», — написал Трамп.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.