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Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что страны-члены НАТО должны немедленно поднять расходы на оборону до 2% ВВП.

«США платит за защиту Европы, потом теряет миллиарды в торговле. Они должны платить 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году», — написал Трамп.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

Он также добавил, что только пять из 29 стран НАТО выполняют свои обязательства.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что большинство стран-членов альянса планируют увеличить расходы на оборону. По его словам, страны НАТО намерены увеличить расходы на оборону к 2024 году.

Между тем, Латвийское телевидение сообщило сегодня, какие из стран-членов НАТО нарушают финансовую дисциплину. Так, судя по инфографике ЛТВ, страны Балтии "вписываются" в необходимые 2% от ВВП.

Так, в частности Латвии, выполняя требование о 2%, вносит в общий бюджет Североатлантического альянса 540 миллионов евро в год. Тогда как, например, Канада, премьер которой накануне побывал в Латвии с визитом, вкладывает в коллективную безопасность лишь 1,3%.

Также в "черном списке" находятся Франция, Германия, Норвегия и Италия.

Лидером вложений является США, которые ежегодно отчисляют на эти цели 3,57% от ВВП или 540 миллиардов евро.

Briselē šodien un rīt uz kārtējo samitu pulcēsies 29 NATO dalībvalstu līderi. Tiek prognozētas skarbas diskusijas par aizsardzībai atvēlētajiem līdzekļiem – mazākā daļa valstu pilda prasību par vismaz 2% no IKP. Kuras valstis nonākušas “melnajos sarakstos”? pic.twitter.com/XEoYwvj1FU — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 11 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от стран-членов НАТО довести расходы на оборону до 4% ВВП.

11 июля Трамп заявил, что страны НАТО несправедливо относятся к Соединенным Штатам.