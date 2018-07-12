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Опубликованы первые фотографии и видео с тайскими мальчиками после того, как их спасли из затопленной пещеры.

На нечетких снимках видно, что дети лежат на больничных кроватях с защитными масками на лице и в больничных рубашках. Один из них показывает пальцами знак V - символ победы.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. 2 июля подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон.

Как их спасали?

Становятся известны новые подробности чудесного спасения подростков из пещерного комплекса.

Участники спасательной операции, в том числе дайверы, рассказали Би-би-си, что перед началом операции мальчикам дали сильные седативные средства, чтобы у них не возникло чувства паники в темных и узких проходах под водой.

На всем протяжении пути каждого подростка сопровождали по два спасателя: в затопленных участках пещерной системы их привязывали к одному из дайверов, а по сухим участкам переправляли в носилках.

Процесс спасения детей

После завершения операции поступали противоречивые сведения о том, какие медицинские препараты приняли подростки перед началом операции. Тайский премьер-министр накануне заявил, что мальчикам давали не успокоительные средства, а лишь легкие транквилизаторы, которые есть в распоряжении военных.

Но уже несколько источников опровергли эту информацию, сообщив, что подростки были в полусознательном состоянии, когда их выводили из пещеры.

Командующий спецназом ВМФ Таиланда сказал в интервью Би-би-си, что надежда превратилась в реальность после того, как все 12 мальчиков и их тренер были спасены их пещеры.

"У нас была небольшая надежда, что они все еще живы, но мы были обязаны это делать [продолжать поиски], мы должны были продвигаться вперед. Надежда была ничтожной, но нам нужно было продолжать работать", - сказал контр-адмирал Арпакорн Юконгкау.

На странице спецназа тайского ВМФ появилась фотография четырех "морских котиков", которые все время оставались с мальчиками в пещере и поддерживали их.