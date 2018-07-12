Трамп: границы Европы плохие, доллары утекают в Россию! (19)

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В мире | 12 июля 2018 года, 08:00

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что "плохие" европейские границы не могут остановить поток "трубопроводных долларов" в Россию.

"Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы", — написал Трамп.

Он отметил, что страны НАТО тратят "дополнительные миллиарды долларов" с момента его визита в прошлом году, однако этого все равно недостаточно. Американский лидер также посетовал, что Соединенные Штаты расходуют "слишком много" денег на поддержку Европы.

Отметим, что Трамп с момента его приезда накануне в Брюссель на саммит НАТО неоднократно критиковал членов НАТО. Президент США потребовал от союзников по НАТО немедленно, а не до конца 2024 года, как первоначально договаривались, довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Напомним, в начале 2018 года учреждение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, Комиссия рынка финансов и капитала разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.

Фото из Flicrk/Gage Skidmore

Комментарии 19
8 часов назад
Позор Латвии,ты еду на дровах готовишь или на российском газе?Откажись немедленно,сдохни с голоду,принеси Родине пользу!!!!!
4
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Ну 8 часов назад
То, что доллары плохие - грязные и кровавые, все давно знают, просто запятая не туда встала.
4
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Майк 9 часов назад
Этот американец совсем ипанутый,нет? Он нас доведет до вешалки...
6
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