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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что "плохие" европейские границы не могут остановить поток "трубопроводных долларов" в Россию.

"Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы", — написал Трамп.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2018 г.

Он отметил, что страны НАТО тратят "дополнительные миллиарды долларов" с момента его визита в прошлом году, однако этого все равно недостаточно. Американский лидер также посетовал, что Соединенные Штаты расходуют "слишком много" денег на поддержку Европы.

Отметим, что Трамп с момента его приезда накануне в Брюссель на саммит НАТО неоднократно критиковал членов НАТО. Президент США потребовал от союзников по НАТО немедленно, а не до конца 2024 года, как первоначально договаривались, довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Напомним, в начале 2018 года учреждение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, Комиссия рынка финансов и капитала разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.

Фото из Flicrk/Gage Skidmore