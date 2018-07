В мире |

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что "плохие" европейские границы не могут остановить поток "трубопроводных долларов" в Россию.

"Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы", — написал Трамп.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable!