FIFA потребует реже показывать красивых болельщиц на трибунах (6)

фото

В мире | 12 июля 2018 года, 13:43

Международная федерация футбола (FIFA) потребует от национальных вещателей реже показывать красивых болельщиц на трибунах во время прямых трансляций футбольных матчей, сообщает Associated Press.

Эксперты одного из подразделений FIFA, отвечающего за антидискриминационную политику, на заседании 11 июля отметили, что главной проблемой чемпионата мира по футболу в России стал не расизм, как ожидали многие, а сексизм. Одно из его проявлений — кадры с болельщицами на трибунах, постоянно появляющиеся во время трансляции матча. Глава этого департамента FIFA Федерико Аддиечи отметил, что организация потребует от национальных вещателей решить эту проблему в будущем.

Одним из самых частотных проявлений сексизма во время ЧМ-2018, по данным экспертов, стали приставания болельщиков к корреспонденткам и женщинам-ведущим во время прямых эфиров на улицах городов.

Самый громкий подобный инцидент произошел 20 июня, когда российский фанат поцеловал и схватил за грудь испанскую корреспондентку издания Deutsche Welle в Москве. Всего эксперты насчитали около десяти подобных случаев за время проведения чемпионата.

Источник: daily.afisha.ru

фото: interesnoznat.com

Комментарии 6
Патриот 3 часа назад
Ну да , в Геропе сейчас больше ценятся педики, голубые, отсосиновики. Жаба душит что в России самые красивые девушки!
3
Ответить
Alex2 часа назад
Как хорошо ,что всё это Фифавское слабоумие уже пройдёт Россию стороной .Прятать красоту ?Позорней чёт я не припомню .Иль мусульмане особо попросили ? Так давно базар идёт- делайте свои Исламские Олимпийские Игры ,и не морочьте голову остальной планете .Если гомики,трансуроды и проч."некондиционные млекопитающие" строят остальное население,то и это население имеет право на что-то!
1
Ответить
Рижанин2 часа назад
Этот идиотизм полит-коректных ханжей и педерастов уже реально задолбали по всей Европе и Америке.
1
Ответить