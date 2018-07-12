В мире |

Международная федерация футбола (FIFA) потребует от национальных вещателей реже показывать красивых болельщиц на трибунах во время прямых трансляций футбольных матчей, сообщает Associated Press.

Эксперты одного из подразделений FIFA, отвечающего за антидискриминационную политику, на заседании 11 июля отметили, что главной проблемой чемпионата мира по футболу в России стал не расизм, как ожидали многие, а сексизм. Одно из его проявлений — кадры с болельщицами на трибунах, постоянно появляющиеся во время трансляции матча. Глава этого департамента FIFA Федерико Аддиечи отметил, что организация потребует от национальных вещателей решить эту проблему в будущем.

Одним из самых частотных проявлений сексизма во время ЧМ-2018, по данным экспертов, стали приставания болельщиков к корреспонденткам и женщинам-ведущим во время прямых эфиров на улицах городов.

Самый громкий подобный инцидент произошел 20 июня, когда российский фанат поцеловал и схватил за грудь испанскую корреспондентку издания Deutsche Welle в Москве. Всего эксперты насчитали около десяти подобных случаев за время проведения чемпионата.

Источник: daily.afisha.ru

фото: interesnoznat.com