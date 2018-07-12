Грузии пообещали членство в НАТО (2)
В мире | 12 июля 2018 года, 16:41
Главы стран НАТО делают все возможное для присоединения Грузии к альянсу. Об этом заявил на совместном брифинге в Брюсселе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Прошло 10 лет, как состоялось первое заседание комиссии НАТО — Грузии, где были намечены большие цели по членству Грузии в НАТО. Грузия обязательно станет членом нашей организации", — заявил Столтенберг.
Он также заявил, что наблюдается прогресс Грузии в процессе интеграции в альянс. Кроме того, по словам Столтенберга, грузинская сторона выполнила обязательства по осуществлению ряда реформ.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com
А вопрос с границей уже решили?
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Gruzìnu un ukrainu kaujas pieredze cinà ar Krievijas okupantu armiju bùs loti noderìga ari NATO. Gruzìni un ukraini nekad nepiedos Krievijas okupantiem iebrukumus vinu valstìs, cilvèku upurus un zaudètàs teritorijas. Vienìgi vèl Gruzijai un Ukrainai vajadzètu likvidèt Krievijas spiegu tìklus savàs drosìbas un armijas struktùràs.
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