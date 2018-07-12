В мире |

Главы стран НАТО делают все возможное для присоединения Грузии к альянсу. Об этом заявил на совместном брифинге в Брюсселе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Прошло 10 лет, как состоялось первое заседание комиссии НАТО — Грузии, где были намечены большие цели по членству Грузии в НАТО. Грузия обязательно станет членом нашей организации", — заявил Столтенберг.

Он также заявил, что наблюдается прогресс Грузии в процессе интеграции в альянс. Кроме того, по словам Столтенберга, грузинская сторона выполнила обязательства по осуществлению ряда реформ.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com