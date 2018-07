В мире |

На проходящем в Брюсселе саммите НАТО президент США Дональд Трамп пригрозил, что США выйдут из альянса, если союзники незамедлительно не увеличат свои расходы на оборону, сообщили агентству DPA источники, информированные о ходе переговоров.

Между тем, источники агентства Reuters отрицают, что Трамп грозил выходом США из альянса.

Требование Трампа к другим членам альянса незамедлительно повысить свои военные расходы до 2% от ВВП стало доминирующим вопросом и второго дня саммита.

Притом, Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены НАТО, сообщает Reuters.

Президент Литвы Даля Грибаускайте подтвердила, что Трамп не угрожал выйти из НАТО, а лишь настаивал на том, чтобы члены военного блока быстрее достигли целевых показателей по расходам на оборону.

По словам американского лидера, за прошедший год страны НАТО увеличили расходы на оборону на 33 млрд долларов

"Был сделан существенный прогресс. Все договорились существенно поднять уровень своих взносов, поднимут до уровней, которые раньше были бы немыслимыми", - сказал Трамп.

Прогнозируется, что уровня военных расходов, договоренность о котором была достигнута в 2014 году, в этом году достигнут лишь восемь стран НАТО.

После заявления Трампа лидеры стран НАТО созвали экстренное заседание Североатлантического совета.

Напомним, как ранее писал Mixnews, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает, что Латвия должна выделять на оборону больше нынешних 2% от ВВП. Между тем Марис Кучинскис заявил, что упреки Трампа не имеют никакого отношения к Латвии.

Меньше 2% от ВВП в оборону НАТО вкладывают Франция, Норвегия, Канада, Германия и Италия.

#BREAKING: Trump threatens to pull US out of NATO in defence spending row pic.twitter.com/fWB3DyQW4j