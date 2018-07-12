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В Китае в связи с чемпионатом мира по футболу зарегистрировали новые марки товаров в честь звездных футболистов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в списке зарегистрированных за последний месяц позиций можно найти унитазы "Криштиану Роналду", фруктовый сок "Месси", детскую одежду "Гарри Кейн", шины "Неймар", горшки и кастрюли "Суарес", а также пижамы "Погба".

Популярностью пользуются и футболисты уже завершившие карьеру. Так, в Управление по товарным знакам торгово-промышленной администрации КНР поступили заявки на регистрацию презервативов "Зинедин Зидан" и грудных протезов "Дэвид Бэкхэм".

При этом отмечается, что наибольшей популярностью у китайских производителей пользуются имена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда команды Португалии Криштиану Роналду.

Ассортимент товаров, названных в честь аргентинского футболиста, варьируется от тортов до настольных ламп. Имя португальца используют в наименованиях одежды, аксессуаров, бытовой и сантехники.

Источник: life.ru