В мире |

Украинский депутат Рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "способы" вернуть Крым Украине. По ее словам, для этого нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.

"Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила Тимошенко.

Политик также посетовала, что страна не вступила в НАТО после принятия Будапештского меморандума.

Источник: ria.ru