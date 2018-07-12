Тимошенко рассказала, как Украине вернуть Крым (24)
В мире | 12 июля 2018 года, 14:38
Украинский депутат Рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "способы" вернуть Крым Украине. По ее словам, для этого нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.
"Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила Тимошенко.
Политик также посетовала, что страна не вступила в НАТО после принятия Будапештского меморандума.
Источник: ria.ru
Харьков — русский город! Был основан в 1630-е гг. Там селились бежавшие от поляков с правобережья Днепра малороссы. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское воеводство. Причём здесь какая-то Украина?
Сумы — основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там беженцам-малороссам, которых убивали поляки. Причём здесь Украина?
Полтава - была в XVII веке центром про-русски настроенной Малороссии. За это предатель гетман Выговский (что-то вроде нынешних Кличков и Яценюков) напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам. Причём здесь Украина?
Днепропетровск — основан императрицей Екатериной II в 1776 году и назывался Екатеринославом. Причём здесь Украина?
Луганск — основан в 1795 году, когда императрица Екатерина II основала на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск приехали жить выходцы из центральных и северо-западных губерний России. Причём здесь Украина?
Херсон — основан императрицей Екатериной II в 1778 году для строительства русского флота. Строительство осуществил Потёмкин. Причём здесь Украина?
Донецк — основан императором Александром II в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке. Причём здесь Украина?
Николаев — основан императрицей Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль "Святой Николай". Причём здесь вообще Украина?
Одесса - основана императрицей Екатериной II в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше Суворовым. Причём здесь Украина?
Чернигов — один из древнейших русских городов, он существовал ещё в начале 10 века. В 1503 году он вошёл в состав России. В 1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году Чернигов вернулся к России и с тех пор всегда был её составной частью. Спрашивается: причём здесь Украина?
Симферополь — основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова и рядом с татарским поселением. Причём здесь Украина, не сможет сказать ни один учёный.
Севастополь — основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин. Причём здесь Украина?
Мариуполь - основан в 1778 году Е