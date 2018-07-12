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Обладатель самых длинных ногтей в мире, индиец Шридхар Чиллал подстриг их после 66 лет отращивания, сообщает South China Morning Post.

Во время последнего измерения суммарная длина его ногтей оказалась 9 метров и 9 сантиметров. Самый длинный ноготь у Чиллала находился на большом пальце — 1,97 метра, а самый короткий — на указательном — всего лишь 1,64 метра.

Ногти Чиллалу отрезали с помощью электроинструмента и передали в дар музею Нью-Йорка.

Шридхар рассказал, что ему как обладателю самых длинных ногтей в мире всегда приходилось быть осторожным. Чтобы их ненароком не поломать, мужчине важно было просыпаться ночью чуть ли не каждые полчаса и менять положение руки.

Из-за особенных внешних данных мужчину не брали на работу и долгое время он не мог жениться. Однако такое положение вещей попавший в Книгу рекордов Гиннесса индиец считал оправданным. «Мне никогда не приходится ждать в очередях», — рассказал он. Кроме того, рекордсмену, по его словам, нравится всегда находиться в центре внимания.

Источник: ria.ru