Путин продлил продуктовое эмбарго против Запада (21)
В мире | 12 июля 2018 года, 15:21
Президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против стран, поддерживающих антироссийские санкции.
Санкции продлены до 31 декабря 2019 года.
В августе 2014 года Россия ограничила импорт куриного мяса, говядины, свинины, молочной продукции, рыбы, орехов, овощей и фруктов из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии.
С 2015 году к этому перечню добавились Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория, а с 2016 года – Украина. Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, также корректировался.
Эти меры стали ответом на санкции этих западных стран в отношении российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний.
Источник: vedomosti.ru
Третьесортное эуропейское дерьмо , как раз-таки , жрем мы.
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В Пензе самая большая индюшачья ферма в Европе. Мои знакомые молятся на санкции. В России полно ферм с бычками,мраморная говядина.
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Только что вернулась из России .. с чемпионата ... то что у них в супермаркетах!!! НАМ .. ребята .. и не снилось!!)) потрясающий ассортимент всего!! Какие санкции )) они просто ржут над этим))
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