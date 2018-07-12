Путин продлил продуктовое эмбарго против Запада (21)

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В мире | 12 июля 2018 года, 15:21

Президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против стран, поддерживающих антироссийские санкции.

Санкции продлены до 31 декабря 2019 года.

В августе 2014 года Россия ограничила импорт куриного мяса, говядины, свинины, молочной продукции, рыбы, орехов, овощей и фруктов из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии.

С 2015 году к этому перечню добавились Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория, а с 2016 года – Украина. Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, также корректировался.

Эти меры стали ответом на санкции этих западных стран в отношении российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний.

Источник: vedomosti.ru

Комментарии 21
Ты что-то перепутал1 час назад
Третьесортное эуропейское дерьмо , как раз-таки , жрем мы.
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veiksmes stasts1 час назад
В Пензе самая большая индюшачья ферма в Европе. Мои знакомые молятся на санкции. В России полно ферм с бычками,мраморная говядина.
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Olga1 час назад
Только что вернулась из России .. с чемпионата ... то что у них в супермаркетах!!! НАМ .. ребята .. и не снилось!!)) потрясающий ассортимент всего!! Какие санкции )) они просто ржут над этим))
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