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Президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против стран, поддерживающих антироссийские санкции.

Санкции продлены до 31 декабря 2019 года.

В августе 2014 года Россия ограничила импорт куриного мяса, говядины, свинины, молочной продукции, рыбы, орехов, овощей и фруктов из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии.

С 2015 году к этому перечню добавились Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория, а с 2016 года – Украина. Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, также корректировался.

Эти меры стали ответом на санкции этих западных стран в отношении российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний.

Источник: vedomosti.ru