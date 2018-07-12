Зонды НАСА могли уничтожить следы жизни на Марсе

Отправленные на Марс аппараты NASA могли уничтожить следы органики на планете, «взрывая» грунт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал JGR: Planets.

По данным агентства, речь идет о зондах «Викинг-1» и «Викинг-2». Аппараты взяли пробы грунта, в которых не было обнаружено органики. Кристофер Маккей из Исследовательского центра имени Эймса пояснил, что на мысль о причиненном зондами ущербе ученых навели следы «горения» перхлоратов.

Исследователи усомнились в достоверности проб, когда не нашли в них даже следов органики, которую должны были занести на планету кометы и астероиды.

Ученые выяснили, что в марсианской почве содержится множество перхлоратов — соединений, имеющих высокий уровень химической активности. Скорее всего, они нагревались внутри лабораторий «Викингов», взрывались и уничтожали все следы органики, вызывая множество других изменений в грунте.

В 2012 году марсоход Curiosity обнаружил на планете простые органические вещества — перхлораты соединения хлора, водорода и углерода. В 2018-м стало известно, что зонд нашел следы древней органики на дне пересохшего озера. По мнению ученых, озеро, находившееся в кратере Гейл 3,5 миллиарда лет назад, было потенциально обитаемым.

Источник: РИА Новости
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