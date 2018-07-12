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Почти половина граждан США назвали лучшим президентом, правившим при их жизни, Барака Обаму, отдав ему первое или второе место. Такие данные приводит американский центр изучения общественного мнения Pew.

Сообщается, что 2002 американцев попросили в свободной форме ответить на вопрос: "Кто из президентов за время вашей жизни лучше всего исполнял свою работу?". В итоговых результатах учитывали первые два места.

По данным исследования, Барака Обаму назвали первым или вторым 44% американцев, 33% выбрали Билла Клинтона и еще 32% считают лучшим президентом США Рональда Рейгана.

Отмечается, что 19% американских граждан выбрали первым или вторым вариантом нынешнего главу государства Дональда Трампа, что сопоставимо с результатом 2011 года нынешнего победителя. Так, семь лет назад первым или вторым в рейтинге президентов США Обаму называли всего 20% респондентов.

Исследователи также обратили внимание, что Джона Кеннеди назвали лучшим президентом четверть тех, кто жил при нем, хотя в итоговом рейтинге он набрал 12%.

По данным другого исследования, Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США.