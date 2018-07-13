Познер рассказал о "победе Путина" на ЧМ-2018 (9)

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В мире | 13 июля 2018 года, 08:17

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал о впечатлениях от проходящего в России чемпионата мира по футболу. Расшифровка выступления опубликована в его официальном блоге.

«Приехало порядка трех с половиной миллионов человек, это большое число и, конечно, это определенная победа, и прежде всего для Путина, потому что вот эти три с половиной миллиона человек, которые, вернувшись домой, будут рассказывать то, что они видели, а видели они только хорошее», — отметил Познер во время встречи в ресторане «Жеральдин».

По мнению телеведущего, иностранцы боялись увидеть в России пустые полки магазинов, однако обилие товаров в супермаркетах их приятно поразило. «Это, конечно, выигрыш, колоссальный выигрыш для образа страны, и в этом случае это, конечно же, успех», — добавил Познер.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 9
Владлен3 часа назад
Уважаемый эксперт с хутора. Количество туристов и цены в отелях, только в Питере, говорит о том, что турист туда едет толпами. Так что не надо тут нам ля-ля с латышского телевизора пересказывать. Латыши сами прут в РФ, кто на заработки, кто в гости к землячкам или туристами.
В Белоруссию латыши едет, как оказывается лечиться, а там батька злой наступает на горло демократии.
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Stepan2 часа назад
Для начала проведите мероприятие такого уровня и тогда критикуйте Россию.А то у нас чуть что ,половину Риги перекрыли ,вот вся организация.
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yes2 часа назад
Анжела, тебе кроме НАТАвских казарм больше похвастаться нечем
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