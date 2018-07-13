Скотленд-Ярд сообщил о новом инциденте в Солсбери (4)

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В мире | 13 июля 2018 года, 07:22

Полиция британского Солсбери расследует инцидент с пострадавшим человеком в ресторане Zizzi, где ужинал Сергей Скрипаль до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». Об этом сообщает Sky News.

Подробности инцидента не раскрываются, известно лишь, что пострадавший — мужчина в возрасте около 30 лет. «Учитывая продолжающийся инцидент в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности. По понятным причинам мы не хотим, чтобы люди были встревожены», — заявили в правоохранительных органах.

Полиция отмечает, что в настоящее время ничто не указывает на явную опасность для населения, но просит избегать места инцидента.

30 июня пара британцев отравилась в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Чарли Роули и Дон Стерджесс положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. В полиции считают, что британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок».

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Москва обвинения отвергает.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
Sedna41 минуту назад
Там, на острове, еще много народа. Можно лет этак сто объявлять об отравлениях. И никакой Брекзит не нужен. Скоро там все помрут. Жаль потомков короля Артура из-за дебильного режима селёдки Мэй. Аминь.
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Уже ж 16 минут назад
Объявили, что этот отравился пиццой.

Мож и предыдущие тож?

А Patriot, всё же, непроходимый озолс.
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рижанин23 минуты назад
Видать у них завёлся химик-террорист.Пока не поймают,так и будет травить.А когда поймают,скажут, что работал по заданию Путина.
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