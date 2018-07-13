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Швейцарские города Цюрих и Женева стали самыми дорогими для проживания городами мира, свидетельствуют данные исследования Prices and Earnings, проведенного банком UBS AG.

В топ-5 рейтинга также вошли Осло, Копенгаген и Нью-Йорк. Всего в список включено 77 городов.

Согласно исследованию, ежемесячный доход, который обеспечит семье из четырех человек минимальный набор товаров и услуг, не включая аренду жилья, в Цюрихе составляет 4260 долларов. В Женеве этот показатель немного меньше — 4165 долларов, в Нью-Йорке — 3673 долларов.

Самым дешевым городом рейтинга стал Каир, где для проживания потребуется всего 1272 долларов в месяц.

По данным UBS, самая дорогая еда из изученных городов оказалась в Женеве и Цюрихе, а самая дешевая — в Киеве и Лагосе. По показателю аренды жилья рейтинг возглавляют Гонконг и Нью-Йорк (по 4000 долларов в месяц).

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com