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Кроме Трампа подписчиков также потеряли Twitter-аккаунты экс-президента США Барака Обамы, певца Джастина Бибера, певиц Рианны, Кэти Перри и Тейлор Свифт.

Twitter президент США Дональда Трампа лишился 300 тысяч подписчиков после того, как сервис микроблогов начал удалять подозрительные аккаунты. Об этом пишет Mashable.

По данным портала, до начала масштабной кампании по удалению страниц у Трампа было 53,4 миллиона подписчиков, а спустя сутки их число сократилось до 53,1 миллиона.

Ранее Twitter начал массово удалять аккаунты, которые могли быть созданы для использования в качестве фейковых подписчиков этой соцсети.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com