В мире |

Пользователи Twitter неоднозначно оценили поступок премьер-министра Канады Джастина Трюдо, поприветствовавшего гражданскую жену бельгийского коллеги Шарля Мишеля раньше ее супруга.

Ранее на ужине лидеров стран — членов НАТО в Брюсселе Трюдо обнял и поцеловал спутницу Мишеля, проигнорировав бельгийского политика. На опубликованных агентством RUPTLY кадрах видно, как Трюдо протянул Мишелю руку, однако "передумал" и подошел обнять и поцеловать его супругу. Некоторые пользователи твиттера сочли такое поведение неуместным.

"Грубо так неуважительно относиться с лидеру страны — хозяйки мероприятия" (проходящего в Брюсселе саммита НАТО. — Прим. ред.), — написал @jmask.

"Дней без попыток опозорить Канаду на международном уровне: 0", — пошутил один из пользователей твиттера.

"Стыдно. Сразу направился к даме, проигнорировав человека, управляющего страной", — написали в комментариях.

Trudeau is in Belgium today. He’s supposed to be meeting with world leaders but appears to be more interested in their spouses #cdnpoli #NATOSummit pic.twitter.com/jbfteuDnd8