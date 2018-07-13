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Суд в американском штате Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно женщины пожаловались на то, что после применении продукции Johnson & Johnson у них развился рак.

В свою очередь представители компании назвали решение суда несправедливым. Они утверждают, что продукция Johnson & Johnson не приводит к раку. Уточняется, что компания подаст апелляцию на решение суда.

После обнародования данной информации акции компании упали на 1,4%.

В прошлом году сообщалось, что суд штата Миссури обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 110 млн долларов компенсации женщине, которая заболела раком, пользуясь продукцией компании с содержанием талька.

Источник: gazeta.ru