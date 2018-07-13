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Американская компания Ideal Conceal объявила о старте продаж своего пистолета, замаскированного под смартфон. Оружие имеет прямоугольный корпус, поэтому его можно спутать с телефоном.

Ideal Conceal имеет прямоугольную форму, замаскирован под смартфон и относится к оружию скрытного ношения. По нажатию на специальную кнопку девайс выкидывает рукоять и превращается в пистолет. Двухзарядное оружие оснащается патронами калибра.

О начале продаж объявил глава компании Кирк Келлбер. Первыми оружие получат предзаказавшие пистолет на раннем этапе создания, затем его можно будет приобрести в оружейных магазинах. Стоимость Ideal Conceal составит 500 долларов.

Приобретение подобного оружия не противоречит законам многих американских штатов, несмотря на протесты активистов. Более того, согласно правилам владения оружием, носить его можно только скрытно, не привлекая внимания окружающих.

Источник: life.ru