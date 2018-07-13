В Финляндии выпустили пиво к саммиту Путина и Трампа (3)

фото

В мире | 13 июля 2018 года, 20:41

Финская пивоварня RPS Brewing выпустила пиво, посвященное саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

На этикете бутылок финского лагера изображены оба президента, а посередине расположена надпись "Давай решать дела как взрослые".

Купить алкогольный напиток в честь российско-американского саммита можно в целом ряде торговых точек в разных городах страны — Хельсинки, Эспоо, Миккели, Тампере, Савонлинна, Оулу и ещё шести других населённых пунктах. Его средняя стоимость — 3,49 евро за штуку.

Первые покупатели уже успели поделиться своими впечатлениями от "президентского пива" в социальных сетях и нашли его довольно приятным по вкусу.

Комментарии 3
Андрей27 минут назад
Снова всякий бред и словесный понос от кастрюльки....даже скучно, все одно и тоже строчит, видать всего одна извилина и та не в голове у сего персонажа
2
Ответить
говномёту3 минуты назад
варзилов быдло, ты ещё не утонул в Двине?
Ответить
Саня38 минут назад
Путлер забьёт им свой самолёт доверху. Привезёт в москву и отдаст бедным.
2
Ответить