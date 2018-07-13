В Финляндии выпустили пиво к саммиту Путина и Трампа (3)
Финская пивоварня RPS Brewing выпустила пиво, посвященное саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
На этикете бутылок финского лагера изображены оба президента, а посередине расположена надпись "Давай решать дела как взрослые".
Купить алкогольный напиток в честь российско-американского саммита можно в целом ряде торговых точек в разных городах страны — Хельсинки, Эспоо, Миккели, Тампере, Савонлинна, Оулу и ещё шести других населённых пунктах. Его средняя стоимость — 3,49 евро за штуку.
Первые покупатели уже успели поделиться своими впечатлениями от "президентского пива" в социальных сетях и нашли его довольно приятным по вкусу.
Finland makes lager great again. #RPSBrewing brings beer for #TrumpPutinSummit #Helsinki pic.twitter.com/3HQNPJGbdg— Antti Tyrväinen (@antti_engineer) 6 июля 2018 г.
Ready.— Eetu Salmela (@EetuSa) 10 июля 2018 г.
#Helsinki2018 #helsinkisummit #trumpputin #rpsbrewery #rpsbrewing #Kuopio pic.twitter.com/jKdI39GigG