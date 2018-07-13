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Финская пивоварня RPS Brewing выпустила пиво, посвященное саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

На этикете бутылок финского лагера изображены оба президента, а посередине расположена надпись "Давай решать дела как взрослые".

Купить алкогольный напиток в честь российско-американского саммита можно в целом ряде торговых точек в разных городах страны — Хельсинки, Эспоо, Миккели, Тампере, Савонлинна, Оулу и ещё шести других населённых пунктах. Его средняя стоимость — 3,49 евро за штуку.

Первые покупатели уже успели поделиться своими впечатлениями от "президентского пива" в социальных сетях и нашли его довольно приятным по вкусу.