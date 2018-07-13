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В воскресенье, 15 июля, в аэропорту Таллинна сядет резервный борт президента США Дональда Трампа, у которого на следующий день запланирована двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).

В частности, указано, что Трамп прилетит на встречу на борту №1 - самолете Boeing 747 в Хельсинки. Зато запасной Boeing C32 и транспортный самолет ВВС США пробудут до конца встречи в Таллине.

Ранее финские СМИ сообщали, что в Финляндию доставили лимузин проекта Кортеж, на котором будет ездить Путин. Ожидается, что переговоры двух лидеров пройдут в президентском дворце, который во времена Российской империи служил резиденцией императора.

Кроме того, сообщалось, что Трамп до встречи с Путиным проведет отдельные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

В Госдепартаменте сообщали, что вместе с Трампом на саммит в Хельсинки полетит госсекретарь Майк Помпео.

Фото из Flickr/fisherbray