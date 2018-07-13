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Несколько десятков представителей общественной организации "За русский язык" (ЗАРЯ) провели митинг у здания Конституционного суда Молдавии — в 40-й день признания устаревшим закона, который определял русский язык как средство межнационального общения.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

Активисты принесли с собой поминальные венки и свечи, они включили траурный марш, а потом объявили минуту молчания в память об устаревшем законе.

"Нам говорят, что ничего страшного не случилось, но первые "звоночки" этого решения уже слышны: в ЦИК предложили печатать бюллетени только на одном языке. Они похоронили наш государственный, молдавский язык, похоронили русский как язык межнационального общения, похоронили украинский, гагаузский, болгарский, идиш, язык ромов и другие", — объяснил член административного совета ЗАРЯ Сергей Мишин.

Активисты организации ЗАРЯ проводят акции в защиту русского языка по всей Молдавии. Каждый митинг завершается утверждением резолюция с обращением к властям республики, в которой высказано требование "остановить произвол" и сохранить право граждан Молдавии "использовать русский язык, как средство межнационального общения".

Источник: ria.ru