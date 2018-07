В мире |

По меньшей мере, 128 человек стали жертвами взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, более 200 получили ранения и травмы. Об этом сообщает сайт новостного канала "Доун Ньюс" со ссылкой на главу МВД провинции Агу Умара Бангулзая.

Ранее сообщалось о 90 погибших, а также о 180 раненых.

UPDATE: A suicide bombing at an election rally in Pakistan has killed 128 people and injured 300, ahead of elections scheduled for July 25. It’s the deadliest attack in Pakistan in 3 years. pic.twitter.com/STqIqNNlUn