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По меньшей мере, 128 человек стали жертвами взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, более 200 получили ранения и травмы. Об этом сообщает сайт новостного канала "Доун Ньюс" со ссылкой на главу МВД провинции Агу Умара Бангулзая.

Ранее сообщалось о 90 погибших, а также о 180 раненых.

UPDATE: A suicide bombing at an election rally in Pakistan has killed 128 people and injured 300, ahead of elections scheduled for July 25. It’s the deadliest attack in Pakistan in 3 years. pic.twitter.com/STqIqNNlUn — AJ+ (@ajplus) 13 июля 2018 г.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Взрыв произошел на предвыборном митинге. СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Как сообщает "Доун Ньюс", Райзани скончался.

Это уже второе нападение на предвыборные митинги в Пакистане за сутки. Ранее сообщалось о взрыве в ходе митинга в городе Банну. Тогда в результате атаки погибли четыре человека, а еще 20 получили ранения.

В Пакистане 25 июля пройдут выборы в парламент.