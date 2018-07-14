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Официальный флаг с изображением листа конопли впервые подняли у здания местной администрации муниципалитета Канепи в восточной части Эстонии.

Как говорится на сайте муниципалитета, "флаг является первым этапом в строительстве центральной площади Канепи". Исторически сложилось так, что в Канепи ранее находились коноплеводческие хозяйства, в память о которых назван регион.

Несмотря на то что, как и в остальных странах Евросоюза, в Эстонии марихуана нелегальна, она стала неофициальным символом региона. Потому, когда в результате административной реформы Канепи был объединен с двумя другими областями и встала необходимость выбирать новые герб и флаг, специальная комиссия отдала предпочтение гербу с изображением листа конопли.

Герб с изображением конопли затем был отправлен на рассмотрение в отдел геральдики государственной канцелярии и был утвержден 15 мая на заседании волостного собрания.

Источник: rus.postimees.ee

Фото: Tomi Saluveer/rus.postimees.ee