В Эстонии официально подняли "конопляный" флаг (4)

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В мире | 14 июля 2018 года, 12:07

Официальный флаг с изображением листа конопли впервые подняли у здания местной администрации муниципалитета Канепи в восточной части Эстонии.

Как говорится на сайте муниципалитета, "флаг является первым этапом в строительстве центральной площади Канепи". Исторически сложилось так, что в Канепи ранее находились коноплеводческие хозяйства, в память о которых назван регион.

Несмотря на то что, как и в остальных странах Евросоюза, в Эстонии марихуана нелегальна, она стала неофициальным символом региона. Потому, когда в результате административной реформы Канепи был объединен с двумя другими областями и встала необходимость выбирать новые герб и флаг, специальная комиссия отдала предпочтение гербу с изображением листа конопли.

Герб с изображением конопли затем был отправлен на рассмотрение в отдел геральдики государственной канцелярии и был утвержден 15 мая на заседании волостного собрания.

Источник: rus.postimees.ee

Фото: Tomi Saluveer/rus.postimees.ee

Комментарии 4
шустрый1 час назад
Лиха беда начало....начали с флагов....а там видно будет.Но если что,то туристов будет тьма....
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ого1 час назад
Ну,да.Мы против русских а ЗА канаплю. Логмчно
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Рижанин2 часа назад
Теперь было бы логично выбрать побратимом Колумбийский город Медельин, праславившийся своим наркотическим картелем :)
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