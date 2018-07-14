США намерены стать мировым лидером по добыче нефти (4)

фото

В мире | 14 июля 2018 года, 20:48

США рассчитывают вернуть себе мировое лидерство по добыче нефти, считает Информационное управление при Министерстве энергетики США. О таком прогнозе управления сообщает телеканал CBS.

По мнению экспертов, к 2019 году в Америке будут добывать до 11,8 млн баррелей в день, что позволит США выйти в мировые лидеры по добыче нефти.

Отмечается, что, по данным за прошлый год, Россия добывает 10,3 млн баррелей нефти в день, Саудовская Аравия — чуть меньше 10 млн баррелей. США же только в феврале нынешнего года обошли по этому показателю Саудовскую Аравию. В июне Соединенные Штаты добывали в среднем 10,9 млн баррелей в день.

"Безусловно, сейчас Саудовская Аравия и Россия тоже могут начать наращивать добычу нефти. Члены ОПЕК и некоторые другие страны, включая Россию, уже согласились в прошлом месяце с необходимостью ослабить ограничения на производство нефти, что привело к росту цен на черное золото, — отмечает телеканал.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Патриот 1 час назад
Конечно станете, но после России!
Ответить
Tan Tin33 минуты назад
Гы, пиндосы мечтают стать страной бензоколонкой))
Ответить
Latviešu Patriots1 час назад
Protams, ka ASV būs naftas ieguves līderi!
3
Ответить