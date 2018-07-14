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США рассчитывают вернуть себе мировое лидерство по добыче нефти, считает Информационное управление при Министерстве энергетики США. О таком прогнозе управления сообщает телеканал CBS.

По мнению экспертов, к 2019 году в Америке будут добывать до 11,8 млн баррелей в день, что позволит США выйти в мировые лидеры по добыче нефти.

Отмечается, что, по данным за прошлый год, Россия добывает 10,3 млн баррелей нефти в день, Саудовская Аравия — чуть меньше 10 млн баррелей. США же только в феврале нынешнего года обошли по этому показателю Саудовскую Аравию. В июне Соединенные Штаты добывали в среднем 10,9 млн баррелей в день.

"Безусловно, сейчас Саудовская Аравия и Россия тоже могут начать наращивать добычу нефти. Члены ОПЕК и некоторые другие страны, включая Россию, уже согласились в прошлом месяце с необходимостью ослабить ограничения на производство нефти, что привело к росту цен на черное золото, — отмечает телеканал.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com