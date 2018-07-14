В Гватемале задержали подлодку с кокаином в упаковках с фото Неймара (1)
В мире | 14 июля 2018 года, 14:02
В Гватемале в 350 км от тихоокеанского побережья страны задержали подводную лодку с 800 килограммами кокаина. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры центральноамериканской республики.
Отмечается, что трое колумбийцев расфасовали наркотики в упаковки, на которых был снимок звездного бразильца Неймара в форме "Барселоны".
Видимо, упаковки хранились у наркокурьеров долгое время, так как сейчас изображенный на фото футболист играет не в Испании, а во Франции за ПСЖ.
По информации Генпрокуратуры страны, всего в Венесуэле с начала 2018 года правоохранители конфисковали более 15,7 тонны кокаина.
Источник: life.ru
Фото: twitter.com/neymarjr
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