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В Гватемале в 350 км от тихоокеанского побережья страны задержали подводную лодку с 800 килограммами кокаина. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры центральноамериканской республики.

Отмечается, что трое колумбийцев расфасовали наркотики в упаковки, на которых был снимок звездного бразильца Неймара в форме "Барселоны".

Видимо, упаковки хранились у наркокурьеров долгое время, так как сейчас изображенный на фото футболист играет не в Испании, а во Франции за ПСЖ.

По информации Генпрокуратуры страны, всего в Венесуэле с начала 2018 года правоохранители конфисковали более 15,7 тонны кокаина.

Источник: life.ru

Фото: twitter.com/neymarjr