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Более 30 пассажиров пострадали из-за падения давления на борту самолета авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Германии Франкфурт-Хан вечером 13 июля, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Самолет следовал из Дублина в хорватский город Задар, на его борту было 189 человек. По словам одного из пассажиров, в середине полета он услышал негромкий хлопок, после чего выпали кислородные маски и самолет начал снижение.

Как сообщила полиция агентству dpa, пассажиры жаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту. Были госпитализированы 33 человека.

Пока неизвестно, что именно произошло на борту самолета, эксперты уточняют причину инцидента. Предположительно, в салоне самолета произошло резкое падение давления.

Источник: tvrain.ru

Фото: her.ie