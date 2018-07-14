На кукурузном поле в Лондоне появилось нецензурное послание Трампу на русском (8)
В мире | 14 июля 2018 года, 17:17
Британское рекламное агентство The Tenth Man к приезду в страну президента США арендовало гигантское кукурузное поле, где нарисовало надпись "… Трамп".
Надпись находится в графстве Бакингемшир, мимо которого должен был проезжать Дональд Трамп, сообщает Bucks Herald.
Надпись выбита внутри 200-метрового круга. По словам фермера, который работал над инсталляцией, он потратил на выполнение 14 часов.
Журналистам мужчина рассказал, что нейтрально относится к политике Трампа, но согласился сделать надпись из-за хорошего гонорара.
Источник: daily.afisha.ru
Впрочем дебильные patrioti найдут объяснение и этому.