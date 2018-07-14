В мире |

Британское рекламное агентство The Tenth Man к приезду в страну президента США арендовало гигантское кукурузное поле, где нарисовало надпись "… Трамп".

Надпись находится в графстве Бакингемшир, мимо которого должен был проезжать Дональд Трамп, сообщает Bucks Herald.

Надпись выбита внутри 200-метрового круга. По словам фермера, который работал над инсталляцией, он потратил на выполнение 14 часов.

Журналистам мужчина рассказал, что нейтрально относится к политике Трампа, но согласился сделать надпись из-за хорошего гонорара.

Источник: daily.afisha.ru