На кукурузном поле в Лондоне появилось нецензурное послание Трампу на русском (8)

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В мире | 14 июля 2018 года, 17:17

Британское рекламное агентство The Tenth Man к приезду в страну президента США арендовало гигантское кукурузное поле, где нарисовало надпись "… Трамп".

Надпись находится в графстве Бакингемшир, мимо которого должен был проезжать Дональд Трамп, сообщает Bucks Herald.

Надпись выбита внутри 200-метрового круга. По словам фермера, который работал над инсталляцией, он потратил на выполнение 14 часов.

Журналистам мужчина рассказал, что нейтрально относится к политике Трампа, но согласился сделать надпись из-за хорошего гонорара.

Источник: daily.afisha.ru

Комментарии 8
Лёлик1 час назад
Явно не русский сочинял , у нас таким словом обычно баб обзывают , англики опять лохонулись...
2
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Ну тут1 час назад
Не обошлось никак без 5-колонны из Абрене. Опять происки Путина.
Впрочем дебильные patrioti найдут объяснение и этому.
1
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Nitj1 час назад
:) Značit, porjadočnaja...svoločj.
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