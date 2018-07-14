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В 2019 году компания Джеффа Безоса Blue Origin начнет продавать билеты на космические рейсы для туристов. Стоимость билетов - ото 250 тыс. долларов за штуку, сообщает Reuters.

Первыми пассажирами должны стать сотрудники компании.

В компании Blue Origin данную информацию пока не комментируют. Известно, что было проведено уже восемь успешных испытаний корабля New Shepard. Однако пассажиров во время тестовых полетов на борту не было.

В то же время аналитики компании Teal Marco Caceres прогнозируют, что космические полеты для компании будут убыточными. По их оценкам, каждый запуск New Shepard обходится компании в 10 миллионов долларов. При цене в 300 тысяч долларов за билет туриста окупить их не удастся.

Источник: korrespondent.net

Фото: blueorigin.com