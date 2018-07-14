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Американская актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера Данте Джилла в криминальной драме режиссера Руперта Сандерса после критики в ее адрес ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает издание Out Magazine.

"Я глубоко уважаю и люблю транс-сообщество. Я, конечно, рада была бы дать жизнь истории Данте, но я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер-трансгендер", — говорится в сообщении актрисы.

После того как Йоханссон получила роль трансгендера, многие представители движения ЛГБТ выступили с критикой этого решения, настаивая на том, что Данте Джилла должен сыграть актер-трансгендер.

Данте Джилл — реальный человек, родившийся женщиной, но в 1970-х годах уже живший под мужским именем. Он владел сетью массажных салонов, которые были прикрытием для борделей. СМИ называли Джилла "женщина, которая предпочитает быть мужчиной". В 1984 году он был осужден на семь лет за уклонение от уплаты налогов. Джилл скончался в 2003 году на 73-м году жизни.

Источник: life.ru

Фото: hdqwalls.com