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Ресторан Kaffekievari в Хельсинки создал специальное блюдо Trumputin, посвященное предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Helsingin Uutiset.

Отмечается, что Trumputin состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком и расположенных рядом с ним американских панкейков с мороженым и ягодами.

По замыслу создателей, блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.

Представители ресторана подчеркивают, что создание блюда не имело никакого политического подтекста и оно может остаться в меню и после встречи президентов, если придется по вкусу посетителям.

Саммит в столице Финляндии 16 июля будет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

Источник: ria.ru

Фото: instagram.com/pekkakrook/