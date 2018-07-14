В Хельсинки создали блюдо "Трампутин" (1)
Ресторан Kaffekievari в Хельсинки создал специальное блюдо Trumputin, посвященное предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Helsingin Uutiset.
Отмечается, что Trumputin состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком и расположенных рядом с ним американских панкейков с мороженым и ягодами.
По замыслу создателей, блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.
Представители ресторана подчеркивают, что создание блюда не имело никакого политического подтекста и оно может остаться в меню и после встречи президентов, если придется по вкусу посетителям.
Саммит в столице Финляндии 16 июля будет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.
Источник: ria.ru
Фото: instagram.com/pekkakrook/