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Израильская авиация за последний час атаковала десятки объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба. Налет военные назвали третьей волной бомбардировок анклава с минувшей ночи.

"За последний час ВВС Израиля атаковали десятки объектов на территории четырех военных комплексов, которые принадлежат террористической организации ХАМАС", — говорится в пресс-релизе.

Основной целью бомбардировки армия назвала штаб военизированных формирований ХАМАС, движения, правящего в секторе Газа, в городе Бейт-Лахии, в северной части анклава.

Источник: ria.ru