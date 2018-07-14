Израильская авиация атаковала десятки целей в Газе (6)

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В мире | 14 июля 2018 года, 15:15

Израильская авиация за последний час атаковала десятки объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба. Налет военные назвали третьей волной бомбардировок анклава с минувшей ночи.

"За последний час ВВС Израиля атаковали десятки объектов на территории четырех военных комплексов, которые принадлежат террористической организации ХАМАС", — говорится в пресс-релизе.

Основной целью бомбардировки армия назвала штаб военизированных формирований ХАМАС, движения, правящего в секторе Газа, в городе Бейт-Лахии, в северной части анклава.

Источник: ria.ru

Комментарии 6
Иварс3 часа назад
Палестинский ребёнок рождается и живёт в доме с земляными полами, без воды и канализации. Первая и единственная игрушка у него автомат Калашникова, из образования - только ненависть и уверенность в том, что в его бедах виноват Израиль и цивилизованный мир вобщем. Ничего не изменится в головах палестинцев..
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Саня3 часа назад
То же самое и у сруских. Все виноваты, кроме них,- наркоманов и алкашей.
Но из Латвии домой ни-ни.
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Саня 3 часа назад
Что-то давно Сирию не бомбили.
Ихтамнеты устали ждать награды посмертно.
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