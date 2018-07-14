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Представители соцсети Facebook заявили, что не будут удалять фейковые новости, поскольку они не нарушают правила сообщества, сообщает BBC.

В данный момент в Великобритании проходит рекламная кампания Facebook под лозунгом "Фейковые новости нам не друзья". Тем не менее, представители социальной сети считают, что у тех, кто публикует новости, "очень разные точки зрения", и удаление сфабрикованных постов может быть рассмотрено как нарушение права на свободу слова и распространения массовой информации.

Вместо полной блокировки и удаления подозрительных статей и материалов Facebook будет отображать их ниже в ленте новостей.

"Мы создали Facebook как платформу, где разные люди могут свободно высказывать свое мнение", — заявил в ответ на критику СМИ представитель компании Джон Хеджман.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com