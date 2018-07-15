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Открытое письмо президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу перед их встречей 16 июля в Хельсинки опубликовала крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat . Текст с одинаковым содержанием приводится изданием на финском, русском и английском языках.

"Намечающаяся встреча на высшем уровне навеивает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет. Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: "дух Хельсинки", — говорится в заметке.

Однако в этот раз прогнозирование исхода встречи является исключительно сложной задачей из-за быстрых изменений, происходящих в последнее время как в России, так и в США, уточняют журналисты издания.

"За сто лет независимости Финляндии мы, ее жители, осознали, насколько демократия, правовое государство и свобода деятельности общественных организаций важны для развития гражданского общества", — говорится в заметке.

От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто, поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, несмотря на все имеющиеся сложности, заключают журналисты газеты.

Авторами публикации указаны два человека с одинаковыми фамилиями: Саска Саарикоски — журналист-комментатор Helsingin Sanomat в Вашингтоне и Лаура Саарикоски — собственный корреспондент газеты в США.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.