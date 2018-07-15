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В Хельсинки появилось еще одно новое блюдо по случаю предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в воскресенье газета Iltalehti.

В киоске-гриль Jaskan grilli, расположенном недалеко от здания финского парламента, с пятницы можно приобрести новый тип фаст-фуда Puu-Ramppi. Закуска представляет собой длинную булку, в которую вложены котлета, мясо дикого животного, а также сосиска-гриль и куриное яйцо, добавить к этому можно различные приправы и соусы.

"Мы создали блюдо, в котором есть что-то из обеих стран", - говорит о появлении рецепта владелица киоска Алииса Кархумяки.

Блюдо будет будет до тех пор, пока на него будет спрос и оно будет нравиться покупателям, уточняет Кархумяки. Она полагает, что закуска пришлась бы по вкусу и президентам. В этом же киоске можно приобрести и другие именные блюда, посвященные тем или иным политикам.

В Финляндии к российско-американскому саммиту ранее уже были выпущены специальное пиво и коктейль, блюдо со сладкими американскими и соленым русским блином, а также футболки и кофе.