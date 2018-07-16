Трамп назвал недругов США (11)

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В мире | 16 июля 2018 года, 07:15

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США "много недругов", в числе которых - Евросоюз, Россия и Китай. Это заявление глава Белого дома сделал в воскресенье, 15 июля, в интервью американскому телеканалу CBS.

Евросоюз, по словам Трампа, относится к числу противников на фоне обострившегося между Вашингтоном и Брюсселем торгового спора. "ЕС определенно наш недруг, если учесть, как они поступают с нами в сфере торговли", - заявил Трамп.

"Вы не подумаете этого о ЕС, но он - наш противник", - подчеркнул президент США.

Россия, по мнению Дональда Трампа, "недруг в определенном отношении. Китай- недруг в экономическом смысле, несомненно. Они - наши противники. Но это не значит, что они плохие. Это вообще ничего не значит, кроме того, что они конкурентоспособны".

В интервью CBS Трамп еще раз повторил свое заявление о том, что Евросоюз извлек выгоду из торговых отношений с США и в очередной раз упрекнул Германию в том, что она покупает природный газ у России, платя "миллиарды" Москве.

Фото: flickr.com

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 11
наш газ хороший2 часа назад
Мы тоже не собираемся покупать сланцевый газ из Америки. Это дорого и глупо.Рядом есть.Хватит ему его миллиардов и золотых сортиров.
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А ты, патриотс,1 час назад
случайно уже не президент "Латвияс газе", если готовишься покупать амер. газ ? Если нет, то желаю до обеда собрать медяки на стакан крутки, а лучше установи на комп нормальный латышский язык, НИЩЕБРОД!
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juzeff1 час назад
Что-то не слышно возмущения по поводу сказанного Трампом от официальной Латвии.Хозяин назвал недругом ЕС.Как вы думаете,посмеет ли ринкевич хоть пикнуть по этому поводу?А мы празднуем 100-летие независимости ЛР.
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