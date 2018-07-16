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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США "много недругов", в числе которых - Евросоюз, Россия и Китай. Это заявление глава Белого дома сделал в воскресенье, 15 июля, в интервью американскому телеканалу CBS.

Евросоюз, по словам Трампа, относится к числу противников на фоне обострившегося между Вашингтоном и Брюсселем торгового спора. "ЕС определенно наш недруг, если учесть, как они поступают с нами в сфере торговли", - заявил Трамп.

"Вы не подумаете этого о ЕС, но он - наш противник", - подчеркнул президент США.

Россия, по мнению Дональда Трампа, "недруг в определенном отношении. Китай- недруг в экономическом смысле, несомненно. Они - наши противники. Но это не значит, что они плохие. Это вообще ничего не значит, кроме того, что они конкурентоспособны".

В интервью CBS Трамп еще раз повторил свое заявление о том, что Евросоюз извлек выгоду из торговых отношений с США и в очередной раз упрекнул Германию в том, что она покупает природный газ у России, платя "миллиарды" Москве.

Фото: flickr.com