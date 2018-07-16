Использованный в Эймсбери "Новичок" находился во флаконе из-под духов (18)

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В мире | 16 июля 2018 года, 08:13

Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое человек неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов, рассказал брат одного из пострадавших.

Как рассказал в интервью BBC Мэтью Роули, его брат Чарли, который все еще находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ему, что подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице.

Лондонская полиция, ведущая расследование этого инцидента, не стала комментировать слова Мэтью Роули.

Ранее полиция лишь сообщала, что "Новичок" был обнаружен в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" 30 июня. Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое человек неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов, рассказал брат одного из пострадавших.

Лондонская полиция, ведущая расследование этого инцидента, не стала комментировать слова Мэтью Роули.

Ранее полиция лишь сообщала, что "Новичок" был обнаружен в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.

Источник: bbc.com

Комментарии 18
И конечно же1 час назад
флакон от духов Красная Москва.))))
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Домовой54 минуты назад
Вообще-то там точно фанатазёры-дебилы пургу сочиняют. Даже не одеколон, а духи у которого горлышко совсем узкое. А по более ранним сообшениям " Старичок " :)представляли как гель и полужидкого состояния. Представляю, как " вражины " через трубочку высасывают этот гель, а потом сплёвывают его на ручку двери ( а по иному никак!). Железные ребята из титанового сплава должны были быть эти " вражины ". :)))
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Старичок55 минут назад
Бредятина полнейшая,от начала и до конца.В арсенале любой спец.службы,тем более у российской,есть тысяча и один способ умерщвления неугодных лиц и способы эти маскируются под несчастные случаи,естественную смерть и т.д.ЗАЧЕМ использовать боевое отравляющее вещество,причём так бездарно не доведя начатое до конца при этом оставить улики практически на месте преступления,к тому же после этого травятся ещё и два бомжа. Наверное новичок попался какой-то разбодяженый,зав.склада фуфло просроченное подсунул.
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