В мире |

Самая красивая болельщица

Наталья Немчинова попала в объективы фотокамер в самом начале ЧМ-2018. Блондинка с огромными глазами, потрясающей фигурой, подчеркнуто короткими юбочкой и маечкой привлекла внимание, кажется, всех мужчин, сидящих на стадионах и смотрящих футбол по телевизору.

СМИ назвали ее самой красивой болельщицей этого чемпионата и стали искать подробности, что же это за девушка. Как выяснилось, живет Наталья в Москве и работает в фитнес-клубе. Подрабатывает моделью.

Пикантные подробности вскоре были тоже найдены. Как сообщалось, девушка является якобы звездой фильмов для взрослых и известна под именами Наталья Немчинова, Наталья Андреева, Delilah G, Danica, Amanda, Asya и Annabell.

Сама же она всё это опровергает. В прессе Наталья заявила, что снималась только в Playboy, а остальное, уверена девушка, попытки бывшего возлюбленного ей отомстить. Тем временем в сеть просочились её откровенные снимки.

Трио в кокошниках

Матч 1/8 финала, Россия — Испания, основное и дополнительное время заканчиваются с равным счетом. У Дмитрия Гнатюка, его супруги Инны Каленской и их племянника Юрия Гнатюка от переживай, видимо, начался жуткий голод.

Во всяком случае, все они попали в объективы фотокамер уплетающими хот-доги. А когда стало известно, что Россия победила Испанию, их нарекли "символами нашей сборной" и "трио в кокошниках".

После этого фанатов, внезапно ставших знаменитыми, пригласили в Сочи на "Фишт", где проходил четвертьфинал с Хорватией, в качестве талисманов.

Самарский инженер

Инженер из Самары Юрий Торский в 34 года вряд ли планировал стать героем для бразильских футбольных фанатов. Мужчина приехал на стадион "Самара-арена" болеть за бразильцев и случайно с флагом в руках попал в объективы фото- и видеокамер.

Снимки разлетелись по соцсетям, инженер стал знаменитостью среди бразильцев. Известный бразильский болельщик Томер Савойя нашел мужчину и позвал в Казань на матч Бразилии против Бельгии.

Но этим дело не закончилось — бразильские фанаты разобрали "устрашающий" образ Торского на мемы и анимэ, в виде его бюста испекли торт.

Некоторые даже набили на теле татуировки с изображением талисмана сборной Бразилии! К слову, флаг у инженера лежал с 2011 года — тогда он ездил в командировку в эту страну.

Президент Хорватии

В Хорватии одной из самых ярых фанаток оказалась глава государства Колинда Грабар-Китарович. Так, её заметили на игре 1/8 финала. Глава государства пришла на трибуны в Нижнем Новгороде с остальными фанатами в майке цветов национальной сборной, подаренной главным тренером команды Златко Даличем.

По словам президента, в ВИП-ложу она не захотела идти, так как там непременно нужно соблюдать дресс-код. Впрочем, к полуфиналу глава государства придумала выход, надев футболку под деловой костюм.

В преддверии финала Грабар-Китарович поблагодарила Россию за сердечный приём. Глава государства подчеркнула, что РФ — прекрасные хозяева.

Croatia and France got young presidents, we are stuck with fossils in Africa #WorldCupFinal pic.twitter.com/b2yLRMj6Rh